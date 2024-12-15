Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Marmara'da fırtına kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yağışların Güney Marmara, Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli yağmur ile sağanak, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇATI, UÇMASI, KAR, ULAŞIMDA AKSAMA
Rüzgarın Güney Marmara, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer 4 ila 7 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Hava Durumu İstanbul
- Hava Durumu