Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Artvin'in kıyı kesimleri ve Rize çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yağmur öngörülüyor.



Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.



Yurdun diğer kesimlerinde havanın az bulutlu olması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.