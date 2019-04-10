Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Manisa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde ise kar erimelerine bağlı sel ve heyelan bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak ve Siirt'in doğusunda devam eden sağanak ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde kar erimeleri olabileceği tahmin ediliyor.



Kar erimelerine bağlı olarak dere yatakları ve ovalarda oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

