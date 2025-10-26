Meteorolojiden yeni uyarı: Denizlerde fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına göre, Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Marmara ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

