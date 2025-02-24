Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan düşük hava sıcaklığı nedeniyle zirai don uyarısında bulundu.
Meteorolojinin 5 günlük zirai don risk tahmin haritasına göre, İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.
- Zirai don olayının 28 Şubat'a kadar batı bölgelerden azalarak süreceği, Doğu Anadolu'da ise etkisini bu süreçte de devam ettireceği öngörülüyor.
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