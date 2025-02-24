Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan düşük hava sıcaklığı nedeniyle zirai don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojinin 5 günlük zirai don risk tahmin haritasına göre, İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

  1. Zirai don olayının 28 Şubat'a kadar batı bölgelerden azalarak süreceği, Doğu Anadolu'da ise etkisini bu süreçte de devam ettireceği öngörülüyor.

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