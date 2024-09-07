Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.  Ülkemizin kuzey ve kuzeydoğu kesimleri için öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, öğleden sonra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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