Meteorolojik uyarıları nelerdir? Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı kod ne anlama gelir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), turuncu kod uyarısında bulundu. Vatandaşların Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine ‘turuncu kod’ ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. Peki, turuncu kod uyarısı ne anlama geliyor?

Meteorolojik uyarıları nelerdir? Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı kod ne anlama gelir?

MeteoAlarm Avrupa Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUYARI uygulaması ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.

MGM’nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

Meteorolojik uyarıları nelerdir? Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı kod ne anlama gelir? - 1


YEŞİL:Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir

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