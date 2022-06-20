Meteoroloji'nin uyardığı Kocaeli'yi sağanak vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğleden sonra aniden başlayan sağanak, ilçede etkisini kısa sürede artırdı.



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Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Park halindeki bazı araçlar ise su içinde kaldı.

Alt geçitleri su basarken, belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şu ifadelerle uyarmıştı:

''Bugün öğleden sonra Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın doğusu) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunmalıdır''