Meteoroloji saat verdi: İç Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışa dikkat!

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: İç Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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