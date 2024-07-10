Meteroloji'den uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara’nın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteroloji'den uyarı! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Valiliği’nden yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son bilgiler ışığında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan bilgilere göre Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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