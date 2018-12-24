HALK TV'DEKİ SÖZLERİ Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar (77), bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İki isim, savcılıktaki ifadelerinin ardından haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, savcılığın ifade vermeye çağırması üzerine sabah saatlerinde Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evlerine gitti.

Müjdat Gezen adliyeye giderken böyle görüntülendi

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

METİN AKPINAR'IN İLK SÖZLERİ



Metin Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Akpınar adliye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu ''Bunu bekliyor muydunuz?'' sorusuna "Tabii ki" diye cevap verdi. Akpınar "Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?" sorusuna ise "Hayır, buraya geldim" karşılığını verdi.

MÜJDAT GEZEN'İN İLK SÖZLERİ

Gezen ise, kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Polis ekipleri de Gezen'e eşlik etti. Adliyede Müjdat Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

Gezen'e adliyeye girişinde gazetecilerin "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, avukatı Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok" diye konuştu.

Müjdat Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz?'' sorusuna "Bir şey çıkmaz bundan" yanıtını verdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İki isim, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

GEZEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" ifadelerini kulanmıştı.

AKPINAR ADLİYEYE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ - İZLE

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirmişti.



Metin Akpınar adliyede böyle görüntülendi

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI



Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."