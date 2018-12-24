HALK TV'DEKİ SÖZLERİ Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirmişti.



Polis ekipleri, savcılığın ifade vermeye çağırması üzerine sabah saatlerinde Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar'ın (77) Kadıköy'deki evlerine gitti.

Müjdat Gezen

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.



Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

METİN AKPINAR'IN İLK SÖZLERİ: SAVCI BEY'E İFADE VERECEĞİM



Metin Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.



MÜJDAT GEZEN'İN İLK SÖZLERİ

Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen ise, kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

AKPINAR ADLİYEYE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ - İZLE

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Müjdat Gezen hakkında da katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatmıştı.



Metin Akpınar adliyede böyle görüntülendi

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI



Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."