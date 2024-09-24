Metin Arolat "sihirli serum" kurbanı mı? Mucize diye pazarlanıyor, giderek yaygınlaşıyor

Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme geltirdi. Mucizevi gibi pazarlanan vitamin serumlarının hayati tehlikelere neden olabileceğini daha önce birçok kez belirtilmişti. Bu ilaçlarla hastalıkları bir günde iyileştirmek ya da bir serumla bağışıklık sistemi güçlendirmek ne yazık ki mümkün değil. Dahası evde serum uygulamaları sanıldığı kadar basit değil.

Metin Arolat "sihirli serum" kurbanı mı? Mucize diye pazarlanıyor, giderek yaygınlaşıyor

Melike Şahin-NTV İstanbul

Enerji serumu, atom serum hatta sihirli serum.

Serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanıyor, evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Ancak serumlar sanıldığı gibi mucizevi değil üstelik riskli.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hepsinin mümkünse hastane ortamında eğer mümkün değilse de özel bir klinikte veya hekim gözetiminde uygulanması gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkabilecek çeşitli alerjik reaksiyonlar var. Aynı zamanda ölüme kadar gidebilecek anaflaksi dediğimiz bir durum var. Bugüne kadar bir kişiye bile, bunu yapabilecek durumda olmama rağmen, hastane dışı bir ortamda serum ilaç gibi bir şey yapmadım." dedi. 

ÇARPICI BAŞLIKLAR, SOSYAL MEDYA İNDİRİMLERİ...

Evde serum uygulaması özellikle pandemi dönemiyle birlikte arttı.

Çarpıcı başlıklarla, indirimlerle sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı, içinde ne olduğu da şüpheli.

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Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Belki binde bir, belki on binde bir karşımıza çıkabilecek olan bir sorun da olsa müdahale edebilecek kapasitenizin olabilmesi gerekiyor. Eğer bu sizde yoksa bu sefer bu işin sorumluluğunu alamıyorsunuz. En büyük sorun bu. Basit cilt döküntüleri gibi kontrol altına alınabilecek şeyler de karşımıza çıkabilir. Ama ciddi yumuşak doku şişliğiyle birlikte soluk borusunu etkileyen ciddi sorunlar da ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu. 

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BİR GÜNDE İYİLEŞTİREN SERUM ŞARLATANLIK 

Peki tıpta birgünde ayağı kaldıracak, iyileştirecek formüller var mı? 

"Keşke böyle formüller olsa" diyen Özgür Doğan, "Maalesef, böyle bir şey yok. Eğer böyle bir duyumla karşılaşıyorsa da bu açıkçası şarlatanlık." diyerek dikkat edilmesi noktasında çağrıda bulundu.

Uzmanlar, mucizevi formüllerle hastalıklara çare olduğunu iddia edenlere karşı dikkatli olunması için uyarıyor.

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