Metin Arolat "sihirli serum" kurbanı mı? Mucize diye pazarlanıyor, giderek yaygınlaşıyor

Melike Şahin-NTV İstanbul

Enerji serumu, atom serum hatta sihirli serum.



Serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanıyor, evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Ancak serumlar sanıldığı gibi mucizevi değil üstelik riskli.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Damar yoluyla uygulanan ilaçların ve serumların hepsinin mümkünse hastane ortamında eğer mümkün değilse de özel bir klinikte veya hekim gözetiminde uygulanması gerekiyor. Çünkü karşımıza çıkabilecek çeşitli alerjik reaksiyonlar var. Aynı zamanda ölüme kadar gidebilecek anaflaksi dediğimiz bir durum var. Bugüne kadar bir kişiye bile, bunu yapabilecek durumda olmama rağmen, hastane dışı bir ortamda serum ilaç gibi bir şey yapmadım." dedi.

ÇARPICI BAŞLIKLAR, SOSYAL MEDYA İNDİRİMLERİ...



Evde serum uygulaması özellikle pandemi dönemiyle birlikte arttı.



Çarpıcı başlıklarla, indirimlerle sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı, içinde ne olduğu da şüpheli.