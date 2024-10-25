Metin Feyzioğlu kimdir? Çek Cumhuriyeti büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu'nun özgeçmişi

Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.



Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur. 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur. CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etmiştir. 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştır.24 Ekim 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti büyükelçiliği görevine atanmıştır.