Metin Lokumcu davasında karar bekleniyor

Artvin’in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 polis hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 10 YIL SONRA YENİDEN DAVA AÇILDI 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşan, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2021 yılında dava açıldı. Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 13 polisin yargılanmasına 21 Nisan 2021 tarihinde başlanırken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliği gerekçesiyle Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon’a alındı.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ



Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada bugüne kadar 13 duruşma gerçekleşirken, geçtiğimiz 11 Haziran tarihindeki duruşmada savcılık yargılanan 13 polisin ayrı ayrı beraatını talep etti.



Protestolarda polisin zor kullanma yetkisi olduğunu ve olay günü polisin uyarı yaptığını belirten savcı, Metin Lokumcu’nun ölüm nedeninin gazdan olduğunun ispatlanmadığını, mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini ve bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini ifade etmişti.



Dava dosyasında bilirkişi raporunda olay günü Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars ve Rize'den görevlendirilen polisler tarafından kullanılan gaz miktarına ilişkin ayrıntılar da yer alırken, savcı, İl Emniyet Müdürlüklerinden gaz miktarının tespiti amacıyla istenilen görev sonuç belgelerin bulunduğu raporda tam olarak kaç adet gaz kullanımına dair miktarın da tespit edilemediği belirtmişti.



Davada süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Eylül 2024 tarihine ertelemişti.



Karar çıkması beklenen bugünkü duruşma öncesinde sabah saatlerinden itibaren Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.