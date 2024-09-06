Metin Lokumcu davasında karar duruşması: Yeniden keşif talebi reddedildi

Artvin’in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 polis hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

10 YIL SONRA YENİDEN DAVA AÇILDI



2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşan, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2021 yılında dava açıldı.



Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 13 polisin yargılanmasına 21 Nisan 2021 tarihinde başlanırken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliği gerekçesiyle Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon’a alındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Karar çıkması beklenen bugünkü duruşma öncesinde sabah saatlerinden itibaren Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



14’ÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI



Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 14'üncü duruşmaya Metin Lokumcu'nun ailesi, avukatları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.



Duruşma öncesi adliye önü ve çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme heyeti, duruşma salonunda yer kalmadığı gerekçesiyle birçok kişiyi duruşma salonuna almadı.



YENİDEN KEŞİF TALEBİNE RET



Karar beklenen duruşmada ilk konuşan Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu, “Biz maddi gerçeğe ulaşalım istiyoruz. Biz Türkiye’de bu kararların vermenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama biz heyetinizden umudumuzu kaybetmedik." dedi.



Savcının mütalaasına rağmen hukuki bir karar beklediklerinin altını çizen Eyüboğlu, "Bu kadar insan ‘Trabzon’da adalet var mı?’ diye geldi. Biz tüm rapor ve delillerin yeniden incelenmesini, mahkeme heyetinden bir kez daha keşif talebinde bulunuyoruz.” dedi.



Eyüboğlu’nun yeniden keşif talebi, mahkeme tarafından reddedildi.



"ADALETE İNANMAK İSTİYORUZ"



Duruşmada söz alan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu da şu ifadeleri kullandı:



“Ben bugün buraya hazırlık yapıp, notlarımla geleyim istedim. Sonra vazgeçtim. Bu ülke için adalete inanmak istiyoruz. Bakın daha 2 gün önce Hopa’da gariban köylüyü ‘ormanlarını koruyor’ diyor öldürdüler. İşin arkasındakiler yargılanacak mı? Biz adalet istiyoruz. Babam eğitimciydi kimseye de bir şey yapmadı. Polis de yetiştirdi, savcı da yetiştirdi. Bizim onlarla değil, adaletle derdimiz var. Mütalaayı anlayamıyorum; deli saçması bir şey. Hukukun, adaletin sağlanması gerekiyor. Umarım vicdan ve mantık çerçevesinde karar verilir. Sizin dik duruşunuz olsun istiyoruz."



DURUŞMAYA ARA VERİLDİ



Lokumcu'nun ailesinin ifadeleri sonrasında duruşmada yer alan diğer avukatlar da konuştu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki açıkladığı mütalaada yargılanan 13 polis için ayrı ayrı beraat talebini yinelerken, ifadelerin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.