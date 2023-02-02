Metin Uca kimdir? Uca'nın hayatına dair ayrıntılar

Metin Uca 1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Metin Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı.





1999 YILINDAN BERİ TV SEKTÖRÜNDE



Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında televizyoncu olarak çalışmaya başladı.1999 yılından itibaren sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı.