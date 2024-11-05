Metina’ya hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Metina bölgesine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta üç PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Metina’ya hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi

ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Son operasyon Metina bölgesine düzenlendi.

Hava harekatında üç ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

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