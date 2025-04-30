Metrelerce sürüklendiler: Mustafa öldü, Kağan ağır yaralı

Edirne'de motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi.

Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi.

Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.