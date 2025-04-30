Metrelerce sürüklendiler: Mustafa öldü, Kağan ağır yaralı
Edirne'de kontrolden çıkan motosikletin metrelerde sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı, yolcu ise yaşamını yitirdi.
Edirne'de motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi.
Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi.
Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, sürücü Kağan Selve’nin tedavisi devam ediyor.
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