Metrelerce sürüklenip şarampole devrildi

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde motosiklet kazası meydana geldi.

H.Ş.'nin (20) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletteki sürücü ile yanındaki İ.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar polis ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.