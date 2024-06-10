Metrelerce uzunluktaki engerek yılanını elleri ile tuttular

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Dikten köyü Çepiç yaylasında çalışan orman işçileri, nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanını ağaç üzerinde gördü. İşçiler yılanı yakalayarak ellerine aldılar. İşçiler bir süre yılanı inceledikten sonra tekrar doğal yaşam ortamına saldı.



HATAY'DA DA BİR EVE YILAN GİRDİ



Hatay'ın Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde evine yılan girdiğini fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.



Ekiplerin çalışmalarıyla yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

