Metrelerce yükseklikte boşanma pazarlığı
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çıkan tartışma sonrası bir kişi, balkon demir korkuluklarının dış kısmına çıktı.
Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında ilginç bir olay meydana geldi.
Bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E., boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender E. dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin atlamasına karşı atlama yatağı kurdu.
EŞİNDEN SÖZ ALDI
Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine yanıt vermemesi üzerine olay yerine müzakereci çağrıldı.
Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini belirtti.
45 dakikalık ikna çabasının ardından Ender E., eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine güvenli bölgeye geçti.
