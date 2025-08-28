Metrelerce yükseklikte boşanma pazarlığı

Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında ilginç bir olay meydana geldi.

Bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E., boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender E. dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.



Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin atlamasına karşı atlama yatağı kurdu.