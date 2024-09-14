Metrelerce yükseklikten uçuruma düştü

Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Çanaklı mevkisinde, saat 02.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin uçuruma yuvarlanıp yaralandığı bildirildi.



Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, 5 saatlik çalışmasının ardından A.K., düştüğü yerden çıkarıldı.



Hafif yaralı olarak kurtarılan A.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.