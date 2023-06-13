Metrelerce yüksekte ücret eylemi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde paralarının ödenmediğini öne süren işçiler vince çıkarak eylem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi’nde bir otelin inşaatında sabah saatlerinde işçiler ellerindeki işi bırakarak eyleme başladı.
Taşeron firma çalışanı iki inşaat işçisi paralarının ödenmemesi durumunda aşağı atlayacaklarını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri ikna etmeye çalışan polis ekipleri başarılı olamadı.
"GELECEK OLAN VARSA GELMESİN"
Gazetecilere konuşan ismini vermek istemeyen bir işçi, “50 gündür burada 200 kişi çalışıyoruz, paramızı vermiyorlar. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Bizden sonra gelecek olan işçiler varsa gelmesinler mağdur olmasınlar.” dedi.
Bölgedeki inşaatla ilgili olarak firma yetkilisinin işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağını söylemesinin ardından otel inşaatındaki işçilerin eylemi sona erdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Aydın