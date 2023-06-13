Metrelerce yüksekte ücret eylemi

"GELECEK OLAN VARSA GELMESİN"



Gazetecilere konuşan ismini vermek istemeyen bir işçi, “50 gündür burada 200 kişi çalışıyoruz, paramızı vermiyorlar. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Bizden sonra gelecek olan işçiler varsa gelmesinler mağdur olmasınlar.” dedi.



Bölgedeki inşaatla ilgili olarak firma yetkilisinin işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağını söylemesinin ardından otel inşaatındaki işçilerin eylemi sona erdi.

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