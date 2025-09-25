Metris Cezaevi yanında otluk alan yandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Metris Cezaevi yakınında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında cezaevi yanında bulunan otluk alanda başladı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangın çevreye yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam şişeye rastlandı.