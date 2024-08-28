Metris'te hareketli dakikalar: Mahkum yatağı ateşe verdi

Metris Cezaevi'nde bir mahkum yatağını ateşe verdi. Personeller büyümeden alevleri söndürürken, cezaevine tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Metris'te hareketli dakikalar: Mahkum yatağı ateşe verdi

Esenler'deki Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı ceza infaz kurumunda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir mahkum yatağını ateşe verdi.

Alevi farkeden personel, duruma müdahale etti ve büyümüden söndürüldü. Tedbir amaçlı cezaevine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan açıklama yaptı. "Metris Cezaevi'nde herhangi bir durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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