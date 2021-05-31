Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonu kapatıldı

31.05.2021 - 18:32
Son dakika haberi!
Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Buna göre; İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla kapatıldı.
M2 Hattı trenlerinin, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceği de belirtildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2021
İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.