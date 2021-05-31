Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonu kapatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla kapatıldı.

31.05.2021 - 18:32

Metro İstanbul duyurdu: Taksim istasyonu kapatıldı

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Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı. 

Buna göre; İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla kapatıldı.

M2 Hattı trenlerinin, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceği de belirtildi.

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