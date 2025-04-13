Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi yapıldı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.