Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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