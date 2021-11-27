Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması: Havaalanlarının güvenlik önlemleriyle karıştırıyorlar

TÜYAP'ta düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda açılan stantta Metro İstanbul'un yeni geliştirdiği teknolojiler tanıtıldı. Fuarda, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Akıllı Toplu Taşıma Çözümleri' isimli panel düzenlendi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Tüm Raylı Sistem İşleticiler Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz'ün de katıldığı panelde raylı sistemin geleceği konuşuldu.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy panel sonrası metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı.



"DEDEKTÖRLER SİLAH, BOMBA GİBİ ŞEYLERİ BELİRLİYOR"



Özgür Soy "Kadına şiddet Türkiye'nin bir gerçeği ve çok üzücü. Bunu engellemek için her şeyin yapılması lazım. Metrolar toplu taşımanın bir parçasıdır. Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var" diye konuştu.



Metrolardaki dedektörlerin bomba, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulduğunu belirten Soy, "İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" açıklaması yaptı.

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