İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayaşehir metrosunu da su bastı.



Metro İstanbul'dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.



Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

