Metro İstanbul'dan Taksim ve Şişhane istasyonlarıyla ilgili açıklama

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda pazar günü saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan Taksim ve Şişhane istasyonlarıyla ilgili açıklama

Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, Valiliği'nin kararı doğrultusunda pazar günü saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacak.

İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

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