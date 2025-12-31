Metro İstanbul'dan yılbaşı düzenlemesi. Bu hatlar sabaha kadar çalışacak
31.12.2025 14:52
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, yılbaşı gecesi bazı hatların sabah seferleri başlayana kadar süreceğini açıkladı.
Metro İstanbul, yılbaşı gecesi seferlere ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada; 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, metro hatlarında seferlerin sabah seferleri başlayana kadar devam edeceğini bildirdi.
YARIN ÜCRETSİZ
1 Ocak günü ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının seferlerden ücretsiz yararlanacağı bildirildi.
SABAHA KADAR SÜRECEK
Yılbaşı gecesi kesintisiz işleyecek hatlar şu şekilde:
M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı–Kirazlı
M2 Yenikapı–Hacıosman
M3 Bakırköy–Kayaşehir
M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar–Samandıra
M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü
M7 Yıldız–Mahmutbey
M8 Bostancı–Parseller
M9 Ataköy–Olimpiyat
T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescid-i Selam, T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları yılbaşı gecesi işlemeye devam edecek. F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.
GAZZE YÜRÜYÜŞÜ
Yarın saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek Gazze Yürüyüşü nedeniyle de T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet arasında sefer yapılamayacak.