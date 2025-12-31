Metro İstanbul'dan yılbaşı düzenlemesi. Bu hatlar sabaha kadar çalışacak

31.12.2025 14:52

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, yılbaşı gecesi bazı hatların sabah seferleri başlayana kadar süreceğini açıkladı.

Metro İstanbul, yılbaşı gecesi seferlere ilişkin açıklama yaptı.

 

Yapılan açıklamada; 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, metro hatlarında seferlerin sabah seferleri başlayana kadar devam edeceğini bildirdi.

 

YARIN ÜCRETSİZ

 

1 Ocak günü ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının seferlerden ücretsiz yararlanacağı bildirildi.

 

SABAHA KADAR SÜRECEK

 

Yılbaşı gecesi kesintisiz işleyecek hatlar şu şekilde:

 

M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı

 

M1B Yenikapı–Kirazlı

 

M2 Yenikapı–Hacıosman

 

M3 Bakırköy–Kayaşehir

 

M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı

 

M5 Üsküdar–Samandıra

 

M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü

 

M7 Yıldız–Mahmutbey

 

M8 Bostancı–Parseller

 

M9 Ataköy–Olimpiyat

 

T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescid-i Selam, T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları yılbaşı gecesi işlemeye devam edecek. F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.

 

GAZZE YÜRÜYÜŞÜ

 

Yarın saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek Gazze Yürüyüşü nedeniyle de T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet arasında sefer yapılamayacak.

