Metro istasyonuna çöp ve lastik atan şüphelilere gözaltı

13 Nisan'da yaşanan olayda, M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı.

Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler de kendi cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı.