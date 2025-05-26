Metro istasyonunda dehşeti yaşadılar

Bursa'da Cumalıkızık Metro istasyonunda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi.

Yanlarına gelen şüpheli ile üç arkadaş arasında tartışma çıktı.

ÜÇ ARAKADAŞI BIÇAKLADI

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla üç arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı.

