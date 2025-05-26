Metro istasyonunda dehşeti yaşadılar
Metro durağında bekleyen üç arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Bursa'da Cumalıkızık Metro istasyonunda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi.
Yanlarına gelen şüpheli ile üç arkadaş arasında tartışma çıktı.
ÜÇ ARAKADAŞI BIÇAKLADI
Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla üç arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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