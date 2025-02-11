Metro istasyonunun duvarına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MVJ 43 plakalı otomobil sürücüsü Olgun Öztaş, orta şeritten normal hızla ilerlerken bir anda metro istasyonunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kendi etrafında dönerek yolun ortasında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın içerisinden çıkarılan Öztaş, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.