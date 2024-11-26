Metro kapalı mı, neden kapalı? İstanbul Valiliği kapalı metro istasyonlarını paylaştı
Bazı Metro İstanbul istasyonlarındaki seferler geçici süreyle kapatıldı. İstanbul Valiliği konu hakkında açıklama yaptı ve kapalı metro istasyonlarını paylaştı. Peki, metro istasyonları neden kapalı? Hangi metro istasyonları kapalı?
İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü"nde, bazı platformların İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yaptığını açıklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresinde etkinlik yapılmasını 27 Kasım'a kadar yasakladı. Karar doğrultusunda bazı metro istasyonları da hizmete kapatıldı.
HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları kullanım dışı bırakıldı.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.
Bazı istasyonların kullanıma kapatıldığını bilmeyen yolcular, metro girişlerinden geri döndü.
Bu kapsamda polis ekipleri Taksim meydanında sabahın erken saatlerinden itibaren geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul Valiliği, organizasyonlar için Yenikapı etkinlik alanı ve Maltepe Sahil başta olmak üzere 40 farklı alanın belirlendiğini açıkladı.
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