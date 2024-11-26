Metro kapalı mı, neden kapalı? İstanbul Valiliği kapalı metro istasyonlarını paylaştı

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü"nde, bazı platformların İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yaptığını açıklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresinde etkinlik yapılmasını 27 Kasım'a kadar yasakladı. Karar doğrultusunda bazı metro istasyonları da hizmete kapatıldı.



