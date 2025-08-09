Metro köprüsünden denize düşen kişi aranıyor

İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Arap Cami Mahallesi Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi.



Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek bilinmeyen nedenle denize düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı.



Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.