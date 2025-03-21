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Metro projesi İBB'den alındı, Bakanlığa devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'da yapımı süren Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Metro projesi İBB'den alındı, Bakanlığa devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yeni bir karar yayımlandı.

Kararda "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı" projesi  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanması yer aldı.

Karar bugün yürürlüğe girdi.

projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.

Resmi Gazete'de bugün (21 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (21 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

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