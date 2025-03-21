Metro projesi İBB'den alındı, Bakanlığa devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı.



Kararda "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı" projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanması yer aldı.



Karar bugün yürürlüğe girdi.



Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.