Metro projesi İBB'den alındı haberine bakanlık açıklama getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı.



Kararda "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı" projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanması yer aldı.



Karar bugün yürürlüğe girdi.



Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.

Bu karar, metro hattının belediyeden alındığı şeklinde yorumlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içinde var, ne talep noktasında var, ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var… Bunların hiçbirisi yok." dedi.