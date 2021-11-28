Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın babası: Oğlum madde bağımlısı, bize de şiddet uyguluyordu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan zanlı Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, "Türk halkından özür dilerim. Edilen küfür ve hakaretlerden dolayı da bayandan özür dilerim. Ben böyle bir olaya razı değilim, vicdanım da rahat değil açıkçası" dedi.



Baba Ziya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaptığının doğru olmadığını ifade ederek, "Oğlum madde bağımlısı olduğu için dönem dönem krize giriyor, krize girdiği zaman bizi de tanımıyor. Benim oğlumun gerçekten tedaviye ihtiyacı var" diye konuştu.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM"



Oğlunun durumunu çeşitli birimlere bildirdiğini belirten Ziya Yılmaz, şunları söyledi:



"CİMER'e, savcılığa ve kaymakamlığa da bildirdim. Emniyetin de haberi var, bu çocuğun gerçekten psikolojisi bozuk, tedavi olmadığı sürece cezaevinde kalsa da sorun değil. Madde alamadığı ve parası olmadığı zamanlarda bizi de zorluyordu. Bize de fiziki şiddet uyguluyordu. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Bunun tedavisini istiyorum ama bize nasıl yardımcı olabilirler onu da bilemem. Türk halkından özür dilerim. Edilen küfür ve hakaretlerden dolayı bayandan da özür dilerim. Ben böyle bir olaya razı değilim, vicdanım da rahat değil açıkçası."