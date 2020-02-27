Metro tacizcisi yakalandı

İstanbul Pendik Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

DHA 27.02.2020 - 15:00

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İstanbul'da 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında taciz olayı yaşandı.

Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi.

Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.

Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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