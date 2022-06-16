Metro tacizcisine gözaltı: Sınır dışı edilecek

Bursa'da metroda 3 genç kızı taciz eden yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Ataevler metroda meydana geldi. İddiaya göre, metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan 25 yaşındaki Yelda Arslan’ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı.



Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan’ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, ‘Sizi bıçaklarım’ diyerek tehdit etti.

TEELFONLA KAYDETTİ

Arslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla il göç idaresine teslim edildi.

"ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR"

Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.