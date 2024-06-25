Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma: D-100 her iki yönde de daraltılacak

İstanbul’daki Yenibosna Metrobüs İstasyonu’nda 75 gün sürecek çalışma yapılacak.



Çalışma kapsamında, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna’daki çalışmaların yarın başlayacağını açıkladı.



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.



Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.