Metrobüs durağında feci ölüm

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metrobüs durağında feci ölüm

Küçükçekmece'de durakta beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı.

Metrobüs durağında feci ölüm - 1

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı

Metrobüs durağında feci ölüm - 2

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...