Metrobüs durağında kadın cinayeti

İstanbul'da bir kişi, sevgilisi olduğu öne sürülen kadını öldürüp yaşamına son verdi.

Cinayet, Beylikdüzü metrobüs durağında işlendi.

İddiaya göre, Sadrettin Özdemir ve Neriman Sakallı metrobüs durağı yakınlarındaki bir alışveriş merkezi önünde tartışmaya başladı.



Neriman Sakallı kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Katil, sevgilisi olduğu öne sürülen kadını metrobüs durağında yakalayıp önce dövdü sonra da silahın kabzasıyla vurdu.

Katil, metrobüs durağına kadar kovaladığı kadına ateş edip, ağır yaraladı.

Polislerin gelmesiyle kaçamayacağını anlayan Özdemir, aynı silahla kendini vurdu.



Sadrettin Özdemir olay yerinde, 37 yaşındaki Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.