Metrobüs durağında uyuşturucu ticareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir metrobüs durağı çevresinde narkotik madde ticaretinin yapıldığını belirledi.



Ekipler, bunun üzerine adres ve çevresini izlemeye başladı. İki şüphelinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.



A.K.(28) isimli kadınla E.E.'nin (31) üstü araması gerçekleştirildi. Aramalarda, bir uzun namlulu otomatik silah, bir ruhsatsız tabanca ile birlikte 9 adet fişek, 2 kilo 343,5 gram kokain, 455 lira nakit para ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.



Ayrıca E.E.'nin uyuşturucu madde ticareti ile birlikte çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi. A.K. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.E. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.