Metrobüs hattına 25 yeni araç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 yeni metrobüsü araç filosuna dahil etti.

Metrobüs hattına 25 yeni araç

Edirnekapı garajında gerçekleştirilen törenle 25 yeni araç metrobüs filosuna dahil edilerek hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende, İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini belirterek, metrobüsün 684 araçla günde 1 milyon yolcu taşıyarak ulaşım sisteminin dinamosu olduğunu dile getirdi.

Metrobüs hattına 25 yeni araç - 1 Metrobüslerin hizmete alınması dolayısıyla Edirnekapı İETT Garajında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, metrobüs firmalarının yöneticileri katıldı.

Bu yıl içinde 25'i bugün olmak üzere 92 metrobüsü filoya katacaklarını ifade ederek, "Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 250 olacak. filomuzun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken 2023'te 8'e indirmiş olacağız." dedi.

Konuşmasının ardından İmamoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bir metrobüsle garaj içinde deneme turu gerçekleştirdi.

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