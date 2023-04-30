Metrobüs hattına 25 yeni araç

Bu yıl içinde 25'i bugün olmak üzere 92 metrobüsü filoya katacaklarını ifade ederek, "Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 250 olacak. Metrobüs filomuzun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken 2023'te 8'e indirmiş olacağız." dedi.



Konuşmasının ardından İmamoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bir metrobüsle garaj içinde deneme turu gerçekleştirdi.