Metrobüs hattında çalışmalar sürüyor: Beşyol istasyonu yarın kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren Beyaz Yol çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.



İBB ekiplerince Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan Beyaz Yol beton kaplama çalışması devam ediyor.



Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.



Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.



FLORYA DURAĞI DA HİZMET VEREMİYOR



24 Ağustos’ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor.



Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu yönünde tekrar metrobüse biniyor.



Florya durağı, yarın saat 06.00’da tekrar hizmet vermeye başlayacak.



ÇALIŞMA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU



Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.



Metrobüslerin D-100 Karayolu’na çıkması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.