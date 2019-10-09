İETT yönetimi, metrobüs kazalarını incelemek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdi, Makine Mühendisleri Odası'ndan bilirkişi talep etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yapılan açıklamaya göre, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre yol kateden ve 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için İETT çalışma yürütüyor.



Metrobüs hattında 6 ve 8 Ekim'de yaşanan kazaların ardından İETT yönetimi, yeniden değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi.



İETT Genel Müdürü Vekili Hamdi Alper Kolukısa yönetimindeki toplantıda, metrobüs kazalarının nedenleri ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya daire başkanlarıyla İETT'nin ilgili tüm müdürleri de katıldı.



DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI



Kazaların oluş kaynağı ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirten Genel Müdür Vekili Kolukısa, idari soruşturmada Teftiş Kurulu Başkanı'nın bizzat görevlendirildiğini ve Makine Mühendisleri Odası'ndan da bilirkişi talep edildiğini kaydetti.



Toplantıda, daha önce kaza yapan araçları kullanan sürücülerle ilgili neden ve etkenler konusu da masaya yatırıldı. Bu çerçevede daha sağlıklı sürüş konusunda sürücülere verilen eğitimlerin yeniden gözden geçirilmesi, görevlendirmelerde kazalardaki paylarının dikkate alınması kararlaştırıldı.



BU YIL 189 KAZA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen metrobüs kazalarının ardından, tedbirlerin arttırıldığını, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için "Erken Uyarı Sistemi'nin devreye alınmaya başladığını belirtmişti.



İETT verilerine göre ise metrobüs hattında 2016'da 804, 2017'de 640, 2018'de 404, 2019'da ise şu ana kadar 189 kaza yaşandı.



ÜSKÜDAR'DAKİ METROBÜS KAZASI KAMERADA

