Metrobüs kazasında hayatını kaybetmişti: Ebru'ya gözyaşlarıyla veda

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ebru Heper, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Metrobüs kazasında hayatını kaybetmişti: Ebru'ya gözyaşlarıyla veda

İstanbul'da Beylikdüzü Haramidere Sanayi Durağı'nda 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper (37) hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ebru'nun cenazesi 'ta Ay Yıldız Camii'ne götürüldü.

Metrobüs kazasından yeni görüntü

Metrobüs kazasından yeni görüntü

Haberi Görüntüle
Metrobüs kazasında hayatını kaybetmişti: Ebru'ya gözyaşlarıyla veda - 1 Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...