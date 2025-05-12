Metrobüs kazasında hayatını kaybetmişti: Ebru'ya gözyaşlarıyla veda
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ebru Heper, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper (37) hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.
İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ebru'nun cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camii'ne götürüldü.
Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.
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